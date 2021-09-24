 المنسق الأممي الخاص بلبنان: سنركز على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المنسق الأممي الخاص بلبنان: سنركز على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المقبلة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 3:57 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 3:57 م
قدمت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب، برنامج عمل الأمم المتحدة بالبلاد خلال العامين الحالي والمقبل.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم /الجمعة/ بوزارة الخارجية اللبنانية.

وأكدت فرونتسكا أن التركيز سيكون على أهمية إجراء الانتخابات النيابية والدعم المطلوب من الأمم المتحدة ودور المغتربين في هذه الانتخابات مع ضمان اجرائها وفقا للدستور والقانون الانتخابي.

وقالت فرونتسكا عقب اللقاء إن المباحثات تناولت التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين والأمم المتحدة وتطبيق القرار ١٧٠١.

وأضافت أن المناقشات تطرقت في المواضيع التي تخص السياسة الخارجية ووصفت بداية التعاون بالممتازة.

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