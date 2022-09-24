جاء ذلك خلال وقوفه مع بعض المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.ولم يكن يعتقد رئيس ​كوريا الجنوبية​ أن صوته سيكون مسجلاً.وظهر يون سوك يول، يخبر وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين في نيويورك، قائلا: "يا له من إحراج لبايدن، إذا رفض هؤلاء الحمقى الموافقة عليه في الكونجرس".إلا أن الرئيس الكوري الجنوبي، نفى أن يكون قد وجه إهانة لأعضاء الكونجرس الأمريكي بعد لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك.وقالت متحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي: "ليس لديه سبب ليتحدث عن الولايات المتحدة أو ينطق كلمة بايدن".وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كيم إيون هي، في نيويورك، بأن الرئيس يون لم يقل "بايدن" في الواقع، لكن كلمة كورية شبيهة، لقد كان يشير إلى البرلمان في بلادنا وليس الكونجرس الأمريكي.ولم يقتنع الكثيرون بدفاع الحكومة، لكن عضوا معارضا بالبرلمان قال إن "ما قيل يعني أنك تقول للكوريين إنهم يعانون من مشاكل في السمع".