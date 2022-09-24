الجيش اللبناني: توقيف شخص يشتبه تورطه في تهريب مهاجري القارب الغارق قبالة سواحل سوريا

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، توقيف شخص للاشتباه في تورطه بتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر القارب الذي غرق قبالة السواحل السورية.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن مديرية المخابرات أوقفت مواطنا يوم الأربعاء الماضي للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر.

وأضافت أنه "ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً".

ولفتت إلى أن الموقوف "اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية أول أمس الخميس".

وأشارت إلى استمرار التحقيق مع الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص.

وكان مدير عام الموانئ البحرية في سوريا سامر قبرصلي أعلن ارتفاع عدد ضحايا القارب اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 86 وفاة بعد انتشال عدد من الجثث صباح اليوم، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وأكد مدير الهيئة العامة لمستشفى الباسل الدكتور اسكندر عمار أن إجراءات تسليم الجثث لذوي الضحايا مستمرة أصولاً بعد تعرف الأهالي عليها.

وكان القارب الغارق انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان بقصد الهجرة إلى قبرص ويحمل أشخاصاً من جنسيات عدة.