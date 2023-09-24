سلاح الطيران الروسي يدمر 3 مستودعات ذخيرة أوكرانية ومركزا للتحكم في الطائرات المسيرة في دونيتسك

قال المتحدث باسم مجموعة "الجنوب" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية جورجي ميناشفيلي، لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأحد، إن سلاح الطيران التابع للمجموعة القتالية قام بشن هجمات جوية على 23 منطقة خاضعة للسيطرة الأوكرانية في منطقة دونيتسك، مما أدى إلى تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز للتحكم في الطائرات المسيرة، من بين أهداف أخرى.



وأضاف ميناشفيلي "شنت طائرات المجموعة هجمات على الجنود والمعدات العسكرية في 23 منطقة. وخلال القتال، تكبد العدو خسائر شملت مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777، ومنظومة صواريخ أرض جو بريطانية الصنع من طراز "ستورمر"، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز للتحكم في الطائرات المسيرة وموقع للمراقبة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وقال ميناشفيلي أيضا إن الدفاعات الجوية دمرت 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق مستوطنات فيسيولايا دولينا وبيلوجوروفكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وأضاف ميناشفيلي أن وحدات المجموعة القتالية، بالتعاون مع الطائرات والمدفعية، صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في مارينكا وأفدييفكا.