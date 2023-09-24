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المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات في سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 6:27 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 6:27 م
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة تاجر بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بإحراز جوهرا مخدرا بقصد الاتجار بدائرة قسم أول سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد، وإيهاب أبو سالم، بأمانه سر ماجد أمين، وطه حسين.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجاري، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو (ن.أ، 38 عاما) تاجر، بتهمة إحراز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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