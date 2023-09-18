 ديربي شمال لندن.. ثلاثي هجومي في تشكيل توتنهام أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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ديربي شمال لندن.. ثلاثي هجومي في تشكيل توتنهام أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 3:29 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 3:29 م

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه، استعدادا لمباراة «ديربي شمال لندن» أمام أرسنال، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل السبيرز على النحو الآتي

حراسة المرمى: جوليييلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – ميكي فان دي فان – ديسنتي أودوجيو

خط الوسط: بابي سار – جيمس ماديسون – يفيس بيسوما

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي – برينان جونسون – هيونج مين سون

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: بن دافيز – إيريك داير – فريزر فورستر – بير أميل هوبيرج – إميرسون – أوليفر سكيب – مانور سولومون – أليخو فيليز – ريتشارليسون


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