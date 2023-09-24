حالة الطقس غدا الإثنين في الإمارات: رطب ليلا حتى يوم الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون طقس غدٍ الإثنين، صحوًا إلى غائم جزئيا أحياناً، رطبا ليلاً وحتى الثلاثاء، على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأضاف المركز، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25، ومن الممكن أن تصل إلى 35 كم/س، لكن بمنطقة الخليج العربي فستكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً.

فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:31 والمد الثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 00:00، والجزر الثاني عند الساعة 04:55 بحر عمان: خفيف الموج.

كما يحدث المد الأول عند الساعة 17:32 والمد الثاني عند الساعة 07:30 والجزر الأول عند 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 00:21.

وتأتي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على مختلف الأماكن بالإمارات على النحو التالي:

أبوظبي 42 30 80 20

دبي 41 31 85 20

الشارقة 40 28 90 30

عجمان 40 29 80 25

أم القيوين 42 28 80 25

رأس الخيمة 43 27 75 20

الفجيرة 37 30 80 40

العـين 44 30 65 15

ليوا 44 29 90 25

الرويس 40 30 80 25

السلع 40 30 80 30

دلـمـا 37 28 85 40

طنب الكبرى 36 30 90 45

طنب الصغرى 36 30 90 45

أبو موسى 36 30 90 45