 ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بأسيوط - بوابة الشروق
الأحد 24 سبتمبر 2023 12:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بأسيوط

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 12:37 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 12:37 م

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط في ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بأسيوط.

تلقى قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا من شخص - مقيم دائرة القسم - باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة (خادمة - مقيمة دائرة القسم).

تم ضبطها وبحوزتها (بعض المشغولات الذهبية، مبلغ مالى)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وقيامها ببيع المسروقات لمحل مصوغات كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات البيع وقيامها بسداد بعض ديونها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك