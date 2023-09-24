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نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط في ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بأسيوط.

تلقى قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا من شخص - مقيم دائرة القسم - باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة (خادمة - مقيمة دائرة القسم).

تم ضبطها وبحوزتها (بعض المشغولات الذهبية، مبلغ مالى)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وقيامها ببيع المسروقات لمحل مصوغات كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات البيع وقيامها بسداد بعض ديونها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.