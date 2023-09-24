طائرة مسيرة أوكرانية تقصف مبنى إداريا في مدينة كورسك جنوبي روسيا

قالت السلطات الروسية، اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة أوكرانية قصفت مبنى إداريا في وسط مدينة كورسك جنوبي روسيا.

وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية، عبر تليجرام: "في كورسك قصفت طائرة مسيرة أوكرانية مبنى إداريا في وسط المدينة"، بحسب صحيفة "موسكو تايمز" الروسية.

وأضاف ستاروفويت: "تعرض سقف المبنى لأضرار طفيفة، ويعمل موظفو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".

واستهدفت كييف المدن الروسية بهجمات شبه يومية خلال الأشهر الأخيرة.

وتقع مدينة كورسك على بعد نحو 90 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

وفي الشهر الماضي، قصفت طائرة مسيرة أوكرانية محطة السكك الحديدية في كورسك؛ مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وحدوث أضرار جسيمة.