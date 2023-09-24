 الثلاثاء.. ملتقى الهناجر الثقافي يحتفل بالمولد النبوي الشريف - بوابة الشروق
الأحد 24 سبتمبر 2023 11:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

الثلاثاء.. ملتقى الهناجر الثقافي يحتفل بالمولد النبوي الشريف

إيناس العيسوي:
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 10:56 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 10:56 م

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "ولد الهدى"، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

يستضيف الملتقى كل من؛ فضيلة الشيخ الدكتور محمد داوود من علماء الأزهر الشريف وأستاذ العلوم اللغوية بجامعة قناة السويس، وفضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، وفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم رضا من علماء وزارة الأوقاف، والدكتورة ولاء محمد أستاذ التاريخ الإسلامي، والشاعر أشرف البنا عضو اتحاد كتاب مصر.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تتضمن أغانى وابتهالات دينية، تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك