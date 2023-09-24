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يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "ولد الهدى"، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

يستضيف الملتقى كل من؛ فضيلة الشيخ الدكتور محمد داوود من علماء الأزهر الشريف وأستاذ العلوم اللغوية بجامعة قناة السويس، وفضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، وفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم رضا من علماء وزارة الأوقاف، والدكتورة ولاء محمد أستاذ التاريخ الإسلامي، والشاعر أشرف البنا عضو اتحاد كتاب مصر.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تتضمن أغانى وابتهالات دينية، تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني.