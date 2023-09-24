نقل جنود جرحى من ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا في قافلة

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توجهت قافلة من سيارات الإسعاف تقل جنودا جرحى من منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في أذربيجان إلى أرمينيا، اليوم الأحد، برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقا لوزارة الصحة الأرمينية.

وأصيب المقاتلون خلال العملية العسكرية الأخيرة التي قامت بها أذربيجان للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ، التي تعتبر أراض لأذربيجان بموجب القانون الدولي، ولكن تسكنها أغلبية من الأرمن.

ولطالما كانت السيطرة على المنطقة محل نزاع بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.

وتفيد التقارير بوجود 23 جريحا في القافلة، وساعدت اللجنة الدولية أمس السبت في نقل الجنود الجرحى من جميع أنحاء كاراباخ إلى العاصمة الإقليمية "ستيباناكيرت".

وشنت أذربيجان يوم الثلاثاء، الماضي عملية عسكرية للاستيلاء على المنطقة. وبعد يوم واحد فقط ، استسلم أرمن كاراباخ المهزومون.

ووعدت أذربيجان بالسماح للجرحى بمغادرة المنطقة والذهاب إلى أرمينيا.

ووفقا لمصادر أرمينية، قتل أكثر من 200 شخص خلال القتال الذى استمر لفترة قصيرة وأصيب أكثر من 400 آخرين.