أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن القضية الفلسطينية تمثل لب الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشددا أنه لا يمكن الحديث عن الاستقرار أو الأمن الشامل في الشرق الأوسط دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة ووقف الاعتداءات على المدنيين الأبرياء.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ "القاهرة الإخبارية" ليل الإثنين، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه أجرى لقاءات مكثفة في واشنطن تركزت معظمها على الملف الفلسطيني.

وأشار إلى انتهاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية للتو من عقد اجتماعها الوزاري لبحث التحرك المشترك في مجلس الأمن والأمم المتحدة مع الشركاء الدوليين من أجل الوقف الفوري للمذابح وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات في قطاع غزة ووقف العدوان على الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية إدانة مصر العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرا إلى وجود توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أشكال الدعم كافة للشعب اللبناني.

وأعرب عن قلقه إزاء التصعيد الإسرائيلي، قائلا:"نحن نخشى على لبنان من التصعيد غير الشرعي وغير المقبول، لأن المساس بسيادة دولة لبنان أمر مرفوض تماما وندينه ونستهجنه بقوة".

وأوضح أن مصر على تواصل مستمر مع الأشقاء في لبنان للتأكيد على دعمها وتضامنها معهم، وإدانتها لكل الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف السيادة اللبنانية، مضيفا:"عرضنا كل الدعم الممكن وإذا طلب منا سنرسله فورا إلى لبنان، ولن نتوقف عن تقديم كل أشكال الدعم إلى الأشقاء؛ لأن أمن واستقرار لبنان من أمن واستقرار مصر والمنطقة ".