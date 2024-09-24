بيان عاجل لوزراء الخارجية العرب بشأن لبنان

أكد وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية، التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، ضد "التصعيد الإسرائيلي الخطير" على لبنان.



وأعرب وزراء الخارجية العرب عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان وخصوصاً منذ صباح الاثنين، والذي أدى لسقوط 492 ضحية مدنية و 1645 جريحا في يوم واحد.



وانعقد الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني.

وبحسب بيان صحفي: "تناول الاجتماع تطورات الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة وكذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان".

وأكد الاجتماع في هذا السياق على "التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه خصوصا منذ صباح 23 سبتمبر والذي أدى لسقوط 357 ضحية لبنانية و1250 جريحا في يوم واحد (الحصيلة ارتفعت إلى 490 قتيلا و1645 جريحا - RT)".

وأعرب وزراء الخارجية المجتمعون عن "الدعم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان، محملين إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، ومحذرين من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة بما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وحذر وزراء الخارجية العرب من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة بما قد يدفع الى اشتعال حرب إقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

واتفق الوزراء على أهمية "التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خلال الأيام القادمة، بُغية توفير رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكل فوري".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه هجوما جويا واسعا على أهداف لحزب الله، وأن عشرات من طائراته الحربية شنت غارات على نحو 1300 هدف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع خلال عدة موجات من القصف

وذكرت مراسلة RT أن رسائل تصل إلى هواتف المواطنين اللبنانيين من قبل إسرائيل تنصّ على التالي: "إذا أنت متواجد بمبنى به سلاح لحزب الله، ابتعد عن القرية حتى إشعار آخر".

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل هو "تغيير موازين القوى".

وحذر نتنياهو الإسرائيليين من "أننا نقف أمام أيام صعبة وطويلة" وطلب من الجميع "الانصياع لتنبيهات الجبهة الشعبية" مشددا على ضرورة "الوقوف سويا حتى النصر".