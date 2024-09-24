وفا: مستعمرون يدنسون الحرم الإبراهيمي في الخليل

دنس مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف بالبلدة القديمة في مدينة الخليل، برقصات "تلمودية" على وقع الموسيقى الصاخبة.

وأفاد مراسل وفا بأن مئات المستعمرين دنسوا الحرم ونظموا رقصات "تلمودية" على وقع الموسيقى الصاخبة في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة في محيط الحرم والبلدة القديمة من المدينة لتأمين عربدة المستعمرين.

وبين أن المستعمرين اقتحموا الحرم بحماية قوات الاحتلال، وأدخلوا آلات موسيقية ومكبرات صوت وشاشات عملاقة الى باحاته، ونظموا فعالية صاخبة في انتهاك فاضح لدور العبادة.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت، صباح اليوم، وفدا من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي للاطلاع على الانتهاكات التي يتعرض لها، بعد أن أغلقت الحواجز العسكرية كافة في البلدة القديمة.