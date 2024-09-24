مدبولي يستعرض تقريرا حول نشاط صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، عن شهري يوليو وأغسطس 2024.

وأكد رئيس الوزراء أن تجربة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب، التي تأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، تمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر، باعتبار أن هذه الصناديق تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وفرص إدخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، كما أنها تتيح للمستثمرين شراء وثائق تُستخدم للاستثمار في الذهب عبر البنوك والشركات المرخصة.

وفي تقريره، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو 2024، وهو صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – "دهب"، والذي يهدف إلي الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة السعر / مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX، بمعامل ارتباط لا يقل عن 80%.

وأشار إلى أنه يتم التعاقد علي شراء الوثائق من خلال عدد من الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية، لافتا إلى أنه تمت تغطية الاكتتاب في وثائق الصندوق في تاريخ غلق باب الاكتتاب في 4 يوليو 2024 بإجمالي يزيد على 30 مليون جنيه، بما يفوق المبلغ المستهدف والبالغ 10 ملايين جنيه.

كما لفت فريد، في تقريره، إلى ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الذهب طبقا لسعر الذهب المعلن من البورصة المصرية، والحصة السوقية لكل صندوق، وذلك بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بإجمالي صافي أصولها في يوليو 2024، وتشمل صندوق الذهب AZ-Gold"، "أي زد – جولد"، وصندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، وصندوق استثمار شركة الأهلي "دهب".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق أول صندوق للذهب في مايو 2023، باسم صندوق " AZ-Gold"، "أي زد - جولد" ، والذي تزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة مُنظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، الذي يهدف الى الاستثمار المباشر في معدن الذهب، كما تم إطلاق الصندوق الثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك".