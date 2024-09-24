ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تناول فيها أبرز الصراعات على الساحة فضلاً عن الملف الصيني.

وقال بايدن، في كلمته: " كقادة نقر بالتحديات في غزة والسودان وأوكرانيا وأزمة المناخ والجوع ومخاطر الذكاء الاصطناعي"، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وفيما يتعلق بالحرب في غزة، أكد أنه "آن الأوان للتوصل للاتفاق بشأن غزة وإعادة الرهائن"، مضيفا: "شهدنا أهوال 7 أكتوبر ومن حق أي دولة أن تدافع عن نفسها كدولة ذات سيادة مثل إسرائيل"، بحسب تعبيره.

وأضاف: " حزب الله (اللبناني) انضم للحرب مع (حركة9 حماس دون داع، والحرب الشاملة ليست من مصلحة أحد"، مؤكدا أن "المسار الدبلوماسي ممكن".

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة ضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي.

وتابع: "أؤمن أننا وصلنا للحظة فاصلة في التاريخ وسنتصدى للعدوان وننهي الأزمات المختلفة"، مشيرا إلى أنه " يجب وقف الحرب في السودان فورًا".

وقال بايدن إن الولايات المتحدة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان الروسي على أوكرانيا، مشددا على أنه "لا يمكننا أن نغض الطرف ولن نتراجع عن دعمنا لأوكرانيا حتى التوصل لسلام عادل".

وأكد بايدن الاستعداد "للتعاون مع الصين ونحن مع المحافظة على الاستقرار في بحر الصين الجنوبي".