النمسا تشدد قوانين حيازة الأسلحة بعد حادث إطلاق نار دموي في مدرسة

شددت النمسا قوانينها المتعلقة بحيازة الأسلحة، التي كانت ليبرالية سابقا، عقب حادث إطلاق نار دموي وقع في مدرسة بمدينة جراتس قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وصوت البرلمان النمساوي في فيينا، اليوم الأربعاء، بأغلبية كبيرة في صالح رفع الحد الأدنى للعمر لشراء الأسلحة، وتشديد الاختبارات النفسية، وتمديد فترة الانتظار بين الشراء وتسليم السلاح من ثلاثة أيام إلى أربعة أسابيع.

وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر إن هذا يعد أكبر تعديل لقانون حيازة الأسلحة خلال الثلاثين عاما الماضية. ووفقا لوزارته، ستكون هناك استثناءات للصيادين ولاعبي رياضة الرماية.

وتأتي هذه الإصلاحات كرد فعل على الهجوم الدموي الذي وقع في جراتس في يونيو الماضي، عندما أطلق شاب نمساوي يبلغ من العمر 21 عاما النار على تسعة شبان ومدرس في مدرسته السابقة قبل أن ينتحر.

وبموجب التعديل، لن يُسمح بشراء البنادق إلا من سن 21 عاما (بدلا من 18 عاما سابقا)، والمسدسات المزودة بأسطوانة دوارة من سن 25 عاما (بدلا من 21 عاما سابقا).

ووفقا للمعلومات الحالية، من المرجح أن يدخل رفع الحد الأدنى للعمر حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2026.