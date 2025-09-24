 أحمد الشرع: التهديدات الإسرائيلية ضد سوريا لم تهدأ منذ ديسمبر 2024 - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 9:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

أحمد الشرع: التهديدات الإسرائيلية ضد سوريا لم تهدأ منذ ديسمبر 2024

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 8:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 8:44 م

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن التهديدات الإسرائيلية ضد بلاده لم تهدأ منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا وشعبها.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول استغلال المرحلة الانتقالية بما يعرض المنطقة إلى دخول صراعات جديدة لا يعلم أحدٌ أين تنتهي.

ولفت إلى أن سوريا تستخدم الحوار والدبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة، وتتعهد بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974،

ونوه بأن بلاده تدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبها لمواجهة هذه المخاطر واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية.

وانطلقت في نيويورك، أمس الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك