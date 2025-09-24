أحمد الشرع: أتعهد بتقديم كل من تلخطت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن الإنجاز السوري والتكاتف الشعبي في بلاده دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية والاقتتالات البينية.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن هذه المحاولات تستهدف لإثارة مشاريع التقسيم وتمزيق البلاد من جديد.

وأوضح أنَّ الشعب السوري كان يملك من الوعي من استمرار حدوث الكوارث والعودة بسوريا مربعها الأول، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تشكيل لجان تقصي حقائق، كما منحت الأمم المتحدة إذنًا بالتقصي وخلصت إلى نتائج متماثلة بشفافية غير معهودة في سوريا.

وتعهد الشرع بتقديم كل من تلخطت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة، مشددا على أن سوريا أصبحت بلدًا يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة.

ولفت إلى أن الشعب السوري ما كان أمامه سوى تنظيم صفوفه وخوض معركة عسكرية توجت بنصر استعاد فيه حقه، متابعًا: «انتصرنا لأمهات الشهداء والمفقودين ومهدنا الطريق لعودة اللاجئين».

وانطلقت في نيويورك، أمس الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.