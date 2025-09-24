مدينة مرسى مطروح: حملات مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة بمحيط المدارس

شنت مدينة مرسى مطروح حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة والمخلفات والقمامة، للارتقاء بالنظافة العامة بمحيط المدارس والمنشآت التعليمية، ضمن خطة المدينة المكثفة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي، أن الحملات شملت رفع القمامة والمخلفات والإشغالات المخالفة بمحيط المعهد الديني الابتدائي بوسط المدينة، ومدرسة المجاهد حميدة عطيوة، وكلية التربية بجامعة مطروح، إلى جانب رفع الأتربة من الشوارع والأرصفة، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل لخلق بيئة نظيفة للطلاب.

وأكد أن هذه الحملات المكبرة تأتي في إطار حرص مدينة مرسى مطروح على تهيئة بيئة مناسبة وآمنة للطلبة مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة بمحيط المدارس بشكل يومي وطوال فترة الدراسة بنطاق المدينة.

ووجّه رئيس مدينة مرسى مطروح نوابه بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بصفة مستمرة، حفاظًا على صحة الطلبة بالشوارع الرئيسية خاصة بمحيط المدارس، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الأول، وفي إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.