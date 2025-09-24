كندا تخصص 400 مليون دولار مساعدات للضفة الغربية وغزة

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تخصيص 400 مليون دولار مساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب كارني، الثلاثاء، بشأن مساعدات الحكومة الكندية للضفة الغربية وغزة.

وأشار البيان إلى أن اعتراف كندا بفلسطين يعزز دعم حكومة أوتاوا لحل الدولتين، من أجل بناء سلام دائم في الشرق الأوسط.

وجدد دعوات كندا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وحماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية على وجه السرعة.

وأوضح أن المبلغ المخصص يشمل 47 مليون دولار لتعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم الأنظمة القضائية، والهياكل الحكومية، وجهود التحول الديمقراطي في الضفة الغربية وغزة.

وخلال الأيام الماضية، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين بينها كندا، وهي: بريطانيا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورج وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 159 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينة الرسمية "وفا".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.