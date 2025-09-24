متحدث أممي: اعتراف الدول بفلسطين خطوة لتقرير مصير شعبها

قال متحدث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن اعتراف العديد من البلدان مؤخرا بدولة فلسطين خطوة نحو تنفيذ حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

جاء ذلك في رد مكتوب على سؤال للأناضول، الأربعاء، بشأن رأي الأمم المتحدة باعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين مؤخرا.

وأوضح لورانس أن احتلال إسرائيل الطويل للأراضي الفلسطينية إلى جانب سياساتها وممارساتها، أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

وأضاف: "اعتراف العديد من الدول مؤخرا بدولة فلسطين يعد خطوة نحو تنفيذ حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وذكَّر لورانس بدعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في سبتمبر الجاري، المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأردف: "ندعو الدول إلى بذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة"، مؤكدا موقف الأمم المتحدة الراسخ بشأن حل الدولتين الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وخلال الأيام الماضية، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع بذلك عدد المعترفين إلى 159 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وفق وكالة "وفا" الرسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدا و166 ألفا و985 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.