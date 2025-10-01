النرويج: لا صلة حتى الآن بين حوادث الطائرات المسيرة وجهات حكومية

قالت السلطات في النرويج إنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات أي صلة بين تحليق الطائرات المسيّرة الأخيرة في البلاد وأي جهات حكومية.

وصرّح مسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات الداخلية النرويجي لوكالة الأنباء (إن تي بي)، اليوم الأربعاء، بأنه لم يتم حتى الآن تأكيد وجود ارتباط مع عمليات رصد مماثلة في دول أخرى.

ومنذ بداية الأسبوع الماضي، تم تسجيل إنذارات متكررة بشأن طائرات مسيّرة في الدنمارك، وهي دولة أخرى عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضمن الدول الإسكندنافية. وقد أدى رصد عدة طائرات كبيرة هناك إلى إغلاق مطار كوبنهاجن أمام الإقلاع والهبوط لعدة ساعات.

ومنذ ذلك الحين، تم رصد طائرات مسيرة مشبوهة بشكل متكرر في النرويج أيضا، فوق مطارات وبنى تحتية حساسة، بما في ذلك منصة نفطية. وكما هو الحال في الدنمارك، لا يزال من غير الواضح من يقف وراء هذه الحوادث.