الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة فورا

أوعزت وزارة الخارجية الفلسطينية، للسفارات والبعثات الفلسطينية بتكثيف التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لفضح جريمة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معبر الكرامة وبتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية بحشد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال لإعادة فتحه فورا، موضحة أنه "المعبر الوحيد لتنقل أكثر من 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة نحو الخارج، وأن إغلاقه يسبب أضرارا إنسانية واقتصادية ضخمة، ويصبح آلاف الفلسطينيين عالقين بعيدا عن أعمالهم ودراستهم وأسرهم وغير قادرين على السفر بهدف العلاج"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن "إغلاق المعبر يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على المواطنين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم وأرض وطنهم، كجزء لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير مغلق من جميع الاتجاهات بحصار مشدد من الاحتلال".

وتابعت: "هذا بالإضافة لتحويل البلدات والمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية إلى سجون مغلقة بما يقارب 1200 حاجز عسكري وبوابة حديدية، تحولها إلى جزر متناثرة تغرق في محيط من الاستيطان، وسط عربدات ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة واعتداءاتها وجرائمها المتواصلة لقطع العلاقة بين المواطن وأرضه وضرب صموده وبقائه في وطنه".

كما طالبت الوزارة الدول بسرعة التدخل الحقيقي والعملي لوقف إجراءات الاحتلال ووقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.