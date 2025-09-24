تفتتح جامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب)، غدا الخميس، دوري السفارات لكرة القدم تحت شعار "كأس جامعة الدول العربية لعام 2025 ".

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم (1187) بالدورة (48) التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد في 31 يناير الماضي إقامة دوري السفارات لكرة القدم تحت شعار " كأس جامعة الدول العربية لعام 2025 ".

وأناب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي – الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الاعلام والاتصال لحضور حفل الإفتتاح وإلقاء كلمة جامعة الدول العربية مؤكدا من خلالها إيمان الجامعة العميق بأهمية الرياضة كقوة ناعمة ذات أثر مباشر في توثيق العلاقات بين الشعوب والدول، ووسيلة حضارية لترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل كونها تعتبر لغة عالمية يفهمها الجميع تتجاوز حدود السياسة واختلاف الثقافات، وتعمل على ترسيخ مفهوم التنافس الشريف والالتقاء في إطار من الروح الرياضية.

ويشارك في افتتاح البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة-ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والمهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة.