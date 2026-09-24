الباحثة سارة يحيى تنال درجة الماجستير عن دراسة تأثير إدمان الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية لطلاب الجامعات

شهدت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، أمس الأربعاء، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة ساره يحيى أنور محمود، للحصول على درجة الماجستير في الإعلام ببرنامج الصحافة الإخبارية، تخصص صحافة رقمية.

جاءت المناقشة تحت رعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور ممدوح مكاوي، عميد كلية الإعلام، وإشراف الدكتور إسلام عثمان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تناولت الرسالة موضوع "تأثير إدمان الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية لدى طلاب الجامعات المصرية: دراسة في إطار النموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي: دراسة ميدانية". وركزت الدراسة على تأثير إدمان الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية لدى طلاب الجامعات المصرية، من خلال دراسة ميدانية تناولت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتعرض الطلاب للأخبار وانعكاس ذلك على صحتهم النفسية.

تكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم على الرسالة من:

أ.د/ شريف درويش اللبان (أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال والوكيل الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة) - رئيسًا ومناقشًا خارجيًا.

أ.د/ محمد زين عبد الرحمن (أستاذ الصحافة والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة بني سويف) - عضوًا ومشرفًا رئيسيًا.

أ.م.د/ شاهندة عاطف عبد السلام (أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة بني سويف) - عضوًا ومشرفًا مشاركًا.

أ.م.د/ أماني حمدي قرني (أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة بني سويف) - عضوًا ومناقشًا داخليًا.

أقيمت فعاليات المناقشة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر جامعة بني سويف، بدار ضيافة بني سويف، قاعة 1، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

من جانبها، ناقشت اللجنة محتوى الرسالة ومنهجيتها، وأشارت إلى ما تضمنته من التزام بالمعايير الأكاديمية والمنهجية، كما وجهت للباحثة التمنيات بالتوفيق في مسيرتها العلمية والمهنية.