محافظ الإسكندرية يهنئ السعودية بعيدها الوطني: مصر والمملكة نموذج راسخ للتعاون العربي

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، في الاحتفالية التي أقامتها القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، بدعوة من الدكتور عبد الله بن ناصر آل داود، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات العامة وممثلي الجهات الحكومية والدبلوماسية والقنصلية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وقيادات المجتمع المدني.

وقدم المهندس أيمن عطية خالص التهاني للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني، متمنيًا للمملكة الشقيقة دوام التقدم والازدهار، ومزيدًا من الإنجازات في ظل قيادتها.

وأكد محافظ الإسكندرية عمق وقوة العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون والتكامل العربي، وتستند إلى روابط تاريخية وشعبية وثيقة ومصالح مشتركة، إلى جانب التنسيق المستمر في مختلف المجالات.

وأشاد أيمن عطية بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة ومتسارعة، وما حققته من إنجازات في مجالات التنمية والبنية التحتية والاستثمار والتحول الرقمي والسياحة والثقافة وتمكين الشباب، مؤكدًا أن هذه النهضة تعكس رؤية طموحة لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى خصوصية العلاقات بين الإسكندرية والمملكة العربية السعودية، في ضوء الروابط التجارية والثقافية والإنسانية الممتدة، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز أطر التعاون مع الأشقاء في المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق المصالح المشتركة.

من جانبه، رحب الدكتور عبد الله بن ناصر آل داود، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، بمحافظ الإسكندرية والحضور، معربًا عن تقديره للعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والمملكة، وحرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وشهد الاحتفال حضور اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء بحري رامي إسماعيل، قائد الأسطول الشمالي نائبًا عن الفريق قائد القوات البحرية، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء حاتم عبد العزيز حداد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، واللواء بحري شريف زكريا، نائب رئيس قطاع النقل البحري، واللواء بحري هشام صفوت، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ورزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقناصل الدول العربية والأجنبية وممثلي المجتمع المدني بالإسكندرية.

وسادت الاحتفالية أجواء عكست عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بما يعزز أواصر التعاون والمحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين.