النفط يصعد بفعل هبوط مفاجئ للمخزون الأمريكي، واحتمال تحرك أوبك

ارتفع النفط نحو 2.5 بالمئة يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية في حين تدعمت الأسعار أيضا باحتمال تعميق تخفيضات إنتاج أوبك وحلفائها.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي مع زيادة استهلاك مصافي التكرير 429 ألف برميل يوميا وانخفاض واردات النفط. كان المحللون يتوقعون زيادة 2.2 مليون برميل.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 61.17 دولار للبرميل، بزيادة 1.47 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة. وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 1.49 دولار أو 2.7 بالمئة لتغلق عند 55.97 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط انخفضت في وقت سابق من الجلسة بفعل بيانات من معهد البترول الأمريكي تظهر ارتفاع المخزونات الأمريكية أكثر من توقعات المحللين، إذ زادت وفقا لتلك الأرقام 4.5 مليون برميل إلى 437 مليون برميل.

وقال جين مكجيليان، نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى تراديشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت، إن تقرير وزارة الطاقة الأمريكية ”دفع بعض المشترين إلى السوق، لكن سيكون من المثير للاهتمام رؤية إن كان هذا سيستمر. في حين سيبعد هذا الأنظار عن تحطم الطلب، فإن السوق ستعود للالتفات إليه في نهاية المطاف.“

وأضاف مكجيليان أن تراجع مخزون النفط الأمريكي يرجع على ما يبدو إلى عوامل مؤقتة في السوق مثل زيادة استهلاك المصافي، وليس إلى تدعم أساسي للطلب على النفط، قائلا إن المستثمرين مازالوا قلقين بشأن الاقتصاد العالمي إثر تقارير أظهرت تباطؤ النمو في الصين وأوروبا.