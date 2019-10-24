مصادر: أرامكو تدرس سبل ضمان استقرار سهمها بعد تنفيذ الطرح العام الأولي

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تدرس حاليا سبل مكافأة المستثمرين الذين سيشاركون في الطرح العام الأولي المنتظر لسهمها عند احتفاظهم بالسهم لفترة محددة، بعد بدء تداوله لضمان عدم حدوث عمليات بيع كثيفة للسهم بمجرد بدء تداوله مما قد يؤدي إلى انخفاض سريع لسعره.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن أحد الاحتمالات التي تناقشها "أرامكو" مع السلطات الرقابية السعودية، إمكانية منح المستثمر الفرد الذي يحتفظ بأسهمه في الشركة لمدة 6 أشهر بعد طرحها للتداول، أسهم مجانية، مضيفة أن الشركة السعودية تسعى إلى تجنب حدوث تذبذب حاد في سعر سهمها مع طرحه للتداول، إلى جانب منح فائدة للمستثمرين الذين يتوقعون جني أرباح سريعة من الاكتتاب في سهم أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية التقديرية.

كانت مصادر قد ذكرت أول أمس أن "أرامكو" تتجه نحو اتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهمها خلال السنة الحالية من خلال الاعتماد بصورة أكبر على المستثمرين المحليين، بعد أن دفع تردد المستثمرين الدوليين بشأن التجاوب مع خطة الطرح إلى تأجيلها لفترة قصيرة.

وقالت المصادر إن الشركة المملوكة للدولة السعودية تدرس إصدار إعلان رسمي بشأن خطة الطرح العام الأولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في حين كان الموعد الأصلي لإطلاق العملية يوم 20 أكتوبر الحالي، حيث تم إرجاء الإعلان بعد تحفظ المستثمرين الدوليين على تقييم الشركة بنحو تريليوني دولار.

وقال أحد المصادر إنه في حين قد تحتاج أرامكو على خفض قيمتها السوقية المستهدفة والبالغة بنحو تريليوني دولار، فإن المؤسسات الاستثمارية المحلية تبدو أقل حساسية لموضوع سعر السهم عند اتخاذ قرار الاكتتاب في الطرح.

ولم تحدد الشركة السعودية حتى الآن الجدول الزمني الجديد لتنفيذ عملية الطرح المنتظر أن يكون أكبر عملية طرح أولي في التاريخ.

يذكر أن تنفيذ خطة طرح أسهم أرامكو في البورصة تأجل عدة مرات منذ إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خطة الطرح في 2016.

وقد تجدد الحديث عن الخطة في بداية العام الحالي وقبل أن تتعثر مجددا نتيجة الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة للشركة باستخدام طائرات مسيرة مما أدى إلى تراجع إنتاجها بمقدار النصف تقريبا، مما أثار القلق من احتمال ضعف الإقبال على الاكتتاب في الطرح.

كان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، قد صرح في الأسبوع الماضي بأن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي "قريب جدا جدا".

وقال الرميان، الذي يشغل أيضا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي المنعقد في الرياض: "تم الاشتغال على مسار طرح أرامكو لمدة ثلاث سنوات.. وعلى ما أعتقد، فإن الإعلان عن النية للطرح سيكون قريبا جدا جدا، وخططنا تسير في الطريق الصحيح".