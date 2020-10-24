رئيس وزراء التشيك يقيل وزير الصحة ويقترح بديلًا بالمنصب

قدّم رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، اقتراحاً بإقالة وزير الصحة، رومان بريمولا، من منصبه بعد أن رفض تقديم استقالته على خلفية انتهاكه قيود حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب "كوفيد-19" وزيارته مطعما مغلقا.

وقال بابيش، حسبما ذكر "راديو براغ الدولي"، اليوم /السبت/، إنه أطَلَع رئيس البلاد، ميلوش زيمان، على من اختاره ليشغل المنصب الوزاري خلفًا لبريمولا خلال اجتماعهما أمس /الجمعة/ - دون الإعلان عن هويته - وأن الرئيس قد قبل قراره وسيلتقي بالمرشح للمنصب يوم /الثلاثاء/ المقبل.

كما أعرب بابيش عن أمله في أن يتم تعيين وزير الصحة الجديد يوم /الخميس/ المقبل.

وكان بريمولا قد تعرض لفضيحة صباح أمس، عندما نشرت إحدى الصحف صورًا له وهو يغادر مطعمًا في العاصمة التشيكية براغ؛ حيث كان يجب أن يكون المكان مغلقًا نظرًا لإجراءات مكافحة "كوفيد-19" في البلاد.

ورفض بريمولا تقديم استقالته من منصبه، قائلًا إنه لم ينتهك القيود التي أمر بفرضها بنفسه، موضحًا أن الاجتماع، الذي تسبب في المشكلة، وجمعه مع سياسي آخر ورئيس مستشفى كان خاصًا وأن المنشأة كانت مغلقة أمام العامة.