تونس: منحى تصاعدي خطير يشهده الوضوع الوبائي بسبب انتشار كورونا

أكدت نصاف بن علية، المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، اليوم السبت، أن الوضع الوبائي في تونس بسبب انتشار فيروس كورونا ما يزال يأخذ منحى تصاعديًا خطيرًا، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات وعدد المصابين وعدد المرضى الذين يتم إيواؤهم بأقسام الإنعاش في المستشفيات.

وقالت بن علية -لوكالة تونس إفريقيا للأنباء- إن الوضع الوبائي ما يزال خطيرًا بالنظر إلى تسجيل معدل أكثر من 1200 حالة عدوى بفيروس كورونا يوميًا، وما بين 24 و30 حالة وفاة في اليوم أغلبها تتعلق بوفيات أشخاص مسنين، إضافة إلى وفيات في صفوف الشرائح العمرية بين 40 و50 سنة الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وحسب آخر معطيات الوضع الوبائي تم تسجيل 35 وفاة جديدة ليبلغ العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الفيروس 819 وفاة، فيما تم تسجيل 1585 حالة إصابة بالفيروس، وارتفع عدد المرضى بأقسام الإنعاش إلى 169 مريضًا.

ومن جملة الوفيات المسجلة (819 وفاة) تم تسجيل منذ بداية انتشار الفيروس حوالي 87 وفاة لأشخاص إما في منازلهم أو في الطريق إلى المستشفيات، بحسب ما كشفته المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، مرجعة سبب تلك الوفيات إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى بسرعة.