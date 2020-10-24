استحوذت 10 دول على 75.7% من إجمالي صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بقيمة 2.998 مليار دولار خلال الفترة من " يناير- أغسطس 2020"، في مقابل 2.203 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 36%.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية لنحو 3.959 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من 2020، في مقابل 3.299 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 20%.

وأوضح التقرير الشهري، ارتفاع صادرات القطاع إلى الإمارات خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 81% لتبلغ 1.518 مليار دولار في مقابل 841 مليون دولار، مستحوذة على 38.3% من إجمالي قيمة الصادرات.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء لكندا خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2020" لتبلغ 523 مليون دولار في مقابل 406 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 29%، وإيطاليا بنسبة 6% لتبلغ 270 مليون دولار في مقابل 254 مليون دولار.

وزادت صادرات مواد البناء المصرية لتركيا خلال الـ8 أشهر الأولى من 2020 بنسبة 51% لتسجل 103 ملايين دولار في مقابل 68 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وشهدت صادرات مصر من مواد البناء ارتفاعا إلى أستراليا بنسبة 4098% لتبلغ 88 مليون دولار في مقابل مليوني دولار، وللهند بنسبة 32% لتسجل 69 مليون دولار في مقابل 52 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مواد البناء المصرية إلى أمريكا بنسبة 35% لتبلغ 73 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2020" في مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، والسعودية بنسبة 15% لتبلغ 197 مليون دولار في مقابل 231 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مصر من مواد البناء إلى ليبيا بنسبة 42% لتبلغ 90 مليون دولار في مقابل 155 مليون دولار، وإسبانيا بنسبة 19% لتسجل 67 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار.