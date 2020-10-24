الصحة اليونانية: تسجيل 935 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 29 ألفا و992 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم السبت، تسجيل 935 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس وفيات خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته صحيفة كاثميريني اليونانية على موقعها الإلكتروني، أن العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 29 ألفا و992 حالة بينما بلغت حالات الوفاة 564 بعد تسجيل خمس حالات أمس.

ومع ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية، أصدرت اليونان قرارا بارتداء الأقنعة إلزاميا، في كل مكان اليوم السبت، كما أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إجراءات إضافية خلال خطاب متلفز أمس الأول الخميس إلى الأمة، ومفاداه دخول قرار حظر التجول الليلي حيز التنفيذ اليوم السبت في مناطق التأهب القصوى بالبلاد، من منتصف الليل إلى الخامسة صباحًا.