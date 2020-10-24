كريستال بالاس يستعيد اتزانه بفوز أمام فولهام

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واستعاد كريستال بالاس اتزانه بفوز ثمين 2 / 1 على مضيفه فولهام، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز رفع كريستال بالاس رصيده إلى عشر نقاط ويتقدم للمركز الخامس وتجمد رصيد فولهام عند نقطة واحدة في المركز الأخير بعدما مني بالهزيمة الخامسة له مقابل تعادل واحد في المباريات الستة التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وأنهى كريستال بالاس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله خايرو ريديفالد في الدقيقة الثامنة وأحرز ويلفريد زاها الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 64 .

وشهدت الدقيقة 86 من المباراة طرد أبوبكر كامارا لاعب فولهام قبل أن يحرز زميله توم كيرني هدف حفظ ماء الوجه للفريق في نهاية اللقاء.

وحقق كريستال بالاس اليوم الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.