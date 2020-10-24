الشباب يتصدرون مشهد الساعات الأولى من انتخابات النواب بلجان كفر الدوار

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فتحت لجان الاقتراع بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، أبوابها أمام الناخبين، في اليوم الأول من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ويتصدر المشهد الشباب وكبار السن.

وبدأ الناخبون في التوافد على المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وبوابات التعقيم، وبوابات كشف المتفجرات والحقائب.

ويتنافس في الدائرة الثانية ومقرها بندر ومركز كفر الدوار، 29 مرشحا على 3 مقاعد.

ويتنافس على مقاعد القائمة المغلقة قائمتان، وهما الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر، عن البحيرة والإسكندرية بمطروح.