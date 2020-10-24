 لجان انتخابات مجلس النواب في مطروح تفتح أبوابها مع إقبال ملحوظ في لجان السيدات - بوابة الشروق
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لجان انتخابات مجلس النواب في مطروح تفتح أبوابها مع إقبال ملحوظ في لجان السيدات

أحمد سباق
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 11:24 ص | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 11:24 ص

فتحت ١٦٥ لجنة فرعية، و١٣٩ مركزا انتخابيا في بمحافظة مطروح أبوابها أمام الناخبين، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، على مستوى الثمانية مراكز بالمحافظة أمام ٣٠١٧٦٣ ناخبا في تمام التاسعة، مع إقبال ملحوظ في لجان السيدات.

وأكد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، ورئيس غرفة عمليات متابعة الانتخابات بالمحافظة، أن تم فتح جميع اللجان دون أية مشكلات أو تلقي شكاوي.

وفي نفس الوقت، بدأ التوافد على لجان السيدات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب، والذي يتنافس فيها ٢٦ مرشحا في الدائرتين الأولة التي تضم مراكز: "مرسى مطروح، وبراني، والنجيلة، والسلوم"، والدائرة الثانية التي تضم مراكز: "سيوة، والعلمين، والضبعة، والحمام".

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