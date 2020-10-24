علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على دخوله في حجر صحي طوعي؛ إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا، امتثالًا لنصيحة الطاقم الطبي.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء».

ودخل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إلى الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، وذلك بعد إصابة عدد كبير من موظفي مؤسسة الرئاسة بالجزائر بفيروس كورونا.