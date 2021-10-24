معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا يبلغ مستوى لم يصله منذ مايو الماضي

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، تجاوز معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لعلامة الـ100 للمرة الأولى منذ منتصف شهر مايو الماضي.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 106.3، فيما كان يبلغ أمس السبت 100 بالضبط، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 72.7.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 13 ألفا و732 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 23 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 8682 إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 17 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي 4 ملايين و466 ألفا و157 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الأحد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين و206 آلاف و400 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 95 ألفا و100 شخص.