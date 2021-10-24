 علي ماهر: هدفنا تحقيق مركز متقدم في الدوري ونلعب للفوز على فاركو - بوابة الشروق
الأحد 24 أكتوبر 2021 12:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

علي ماهر: هدفنا تحقيق مركز متقدم في الدوري ونلعب للفوز على فاركو

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 12:19 ص | آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 12:19 ص

أكد على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، أن بطولة الدوري الموسم المقبل ستكون صعبة للغاية.

وقال على ماهر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الفني والصفقات الجديدة: «النجاح لن يأتي إلا بالتعاون بين ثلاثة أطراف هي الإدارة والجهاز الفني واللاعبون، مضيفًا أنه يتمنى أن يكون قوام الفريق داعما اساسيا لمنتخب مصر».

وأشار إلى أنه ينتظر أن تتابع الجماهير مباريات الفريق في كل جولة من أجل الاستمتاع بمشاهدة كرة القدم الحقيقية، مشددًا على أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك وظهور فريقه بمستوى مميز في الدوري واحتلال مركز متقدم.

وتطرق ماهر للحديث عن مواجهة فريقه الأولى في الدوري أمام فاركو مؤكدًا على أنه لقاء صعب لكنه لن يتنازل عن تحقيق الثلاث نقاط، موضحا أن الهدوء سيقود الفريق لتحقيق أهدافه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك