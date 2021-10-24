الناخبون الأوزبك يتوافدون إلي مراكز الاقتراع للتوصيت في الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان

بدأ الناخبون الأوزبك في التوافد صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها خمسة مرشحين وهم شوكت ميرضيائييف الرئيس الحالي للبلاد مرشح حركة رجال الاعمال - الحزب الديمقراطي الليبرالي لأوزبكستان و بهرام عبد الحليموف نائب رئيس أكاديمية العلوم في أوزبكستان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأوزبكي "عدالت" .

وكذلك عليشير قادروف مرشح الحزب الديمقراطي "ملي تيكلانيش" نائب رئيس الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى و زعيم الفصيل في مجلس النواب بالبرلمان ، و مقصودة وارثوفا مرشحة الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكي و نائبة رئيس لجنة حماية صحة المواطنين في الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى ، وأخيرا نرز الله ابلاهمرادوف مرشح الحزب الإيكولوجي (البيئة) في أوزبكستان .

وتجري الانتخابات الرئاسية في 14 دائرة انتخابية و10776 قسما انتخابيا بينما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة بلغ 2ر21 مليون من بينهم نحو 993ر6 ملايين شاب تحت سن 30 عاما بينما تم ادخال نحو 800 ألف ناخب يحق لهم المشاركة لأول مرة في الانتخابات .

وقد سمحت اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان بالتوصيت المبكر حيث صوت 421 ألف و618 ناخبا من بينهم 301 ألف 94 ناخبا من داخل البلاد و120 ألف و524 ناخبا في مقار سفارات أوزبكستان في الخارج ..

وفي سياق متصل ، تبلغ التكلفة التقديرية لإجراء هذه الانتخابات بما يربو عن 300 مليار سوم( العملة المحلية ) ويحصل كل حزب حوالي 4ر15 مليار سوم لتنظيم فعاليات ما قبل الانتخابات ،علي أن يحصل المرشح ثلاثة مليارات سوم مع بداية الحملة الانتخابية في 23 يوليو.

وقد تبنت اللجنة المركزية للانتخابات التدابير اللازمة لإجراء هذه الانتخابات وتبذل ما في وسعها لتهيئة الظروف الملائمة طبقا للمعايير الاحترازية الصحية، و العمل علي ضمان السلامة الصحية لمنظمي الانتخابات والناخبين من خلال توفير اللقاح لأكبر عدد ممكن ، ومن بينهم منظمي الانتخابات.

وقد تم تشغيل المركز الصحفي التابع للجنة المركزية للانتخابات في مبنى قصر المؤتمرات،و تزويده بكافة بوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة .