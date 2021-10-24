إزالة 385 مخالفة إشغال ومصادرة 55 شيشة في كفر الدوار بالبحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، من إزالة ٣٨٥ مخالفة إشغال، والتحفظ على ٥٥ شيشة، خلال حملة موسعة أجرتها لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٣٦٣ مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك"، بعدد من مناطق المدينة من بينها "الكوبري العائم، منطقة الحدائق، التمليك، داير الميزانة، وشارع الجيش"، وكذلك إزالة ٢٢ فرشة، وتم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

وصادرت الوحدة ٥٥ شيشة بعدد من المقاهي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.