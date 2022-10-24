وزير الخارجية الإيراني: جادون في المفاوضات النووية حتى التوصل لاتفاق جيد

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران جادة منذ دخولها المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الغربية حتى التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، ثمن عبد اللهيان جهود المسؤولين في سلطنة عمان في هذا الصدد.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين، أن عبد اللهيان والبوسعيدي ناقشا تطورات المفاوضات، والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وأشار عبد اللهيان إلى ضرورة التفعيل الكامل لقرارات واتفاقيات كبار المسؤولين في البلدين في مختلف المجالات.

بدوره، أكد وزير الخارجية العماني أهمية تطوير التعاون على المستوى الإقليمي.

واعتبر أن استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الغربية أمر مهم ومثمر.