 السيسي يوجه بتوفير كل المعدات والآلات الزراعية الثقيلة استعدادا لموسم الزراعة الشتوي - بوابة الشروق
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السيسي يوجه بتوفير كل المعدات والآلات الزراعية الثقيلة استعدادا لموسم الزراعة الشتوي

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 3:39 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 3:39 م

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي، ومستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في تلك المشروعات، بما في ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل ري حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية، موجهاً بتوفير كل المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعداداً لموسم الزراعة الشتوي، ولتحقيق أعلى معدل ممكن من الإنتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجاري استصلاحها على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية.


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