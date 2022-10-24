علقت الإعلامية سهير جودة، على أغنية النجمة شاكيرا، اتي طرحتها مؤخرا، والتي حققت نجاحا كبيرا، قائلة: «شهرة المرأة قد تجعلها الاكثر تعاسه لأن المراة المشهورة عادة لايصدقها الرجل، وتكون مهزومة ومجروحة أكثر من أي امرأة عادية، ولاشي يعوض كسرة القلب والخذلان».

وأضافت جودة في برنامجها الذي يحمل اسم «الستات» والمذاع عبر فضائية «النهار»، قائلة: «الست المشهورة دايما مهزومة دايما عكس ما الناس شيفاها، ودايما الرجل لا يثق في الست المشهورة ومبيصدقهاش، بيفتكر ان عندها كتير، ممكن يبقى في ملايين بيحبوها بس هي قلبها مع حد واحد ودي بتبقى مشكلة الراجل».

وأوضحت: «الست عموما لما بيتكسر قليها يتبقى مأزومة ومهزومة، لكن الست المشهورة بتكون ازمتها وكسرتها أكتر من الست العادية عشان بتكون تحت الانظار، زي ما بنشوف شاكيرا كده في الفيديو، وإن هي مش بس قلبها وجعها لأ ده كمان طلع من مكانه وبقى في جواها فراغ وهي بتحاول تحافظ عليه وبتمشي تخبط في اي حد، وحد بيديها كتف، وده دليل إن لو حد بيعلن على الملأ ممكن الناس متتعاطفش معاه».

وتابعت: «بس الناس في الكليب بتاع شاكيرا اتعاطفوا معاها وكوكب الأرض كله اتعاطف معاها والكواكب المجاورة والمشكلة بقى إن بيكيه ده أكيد أمه داعية عليه ده، إن الشركة اللي عملت لشاكيرا الأغنية تتعاقد مع فريق برشلونة على صناعة القميص الخاص بهم، الذي يلعب فيه بيكيه، وسيضطر بيكيه إنه يلبس التيشيرت اللي عليه حرف (S) اول حرف من اسم شاكيرا والذي يرمز لاسم الاغنية اللي هي عملتها على خيانته ليها».