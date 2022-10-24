العراق يرجح إستمرار أسعار النفط بمعدل يتجاوز 75 دولار للبرميل لـ10 أعوام مقبلة

توقع وزير النفط العراقي أحسان عبد الجبار مسآء اليوم الأحد أن تستمر أسعار النفط بمعدل يتجاوز 75 دولار للبرميل الواحد لمدة عشرة أعوام مقبلة.

وقال وزير النفط العراقي في مقابلة مع محطة تلفزيون "أم بي سي عراق" - "إننا نعيش حاليا ربيع أسعار النفط وقد تمتد بأوقات متفاوتة بالصعود والنزول إلى 10 سنوات بمعدل سعر يتجاوز 75 دولار للبرميل الواحد".

وأضاف " إن الخوف من المستقبل مشروع لان العراق يعتمد بنسبة 95بالمئة على الإيرادات النفطية وعلينا الذهاب إلى مشاريع استراتيجية تؤمن إيرادات للبلاد من خلال ضخ إستثمارات كبيرة في مجال النفط وفي السنوات الأخيرة كان أبرزها تشغيل مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بطاقة 140 الف برميل يوميا وبما يقلل نحو 60 بالمئة من إستيراد البنزين عالي الأوكتاين".

وذكر أن البنى التحتية للمنشاءات النفطية في العراق بحاجة إلى مخصصات مالية كبيرة لإعادة تأهيلها و"نشعر أن هناك تعطيلا لتطوير البنى التحتية وخاصة عند مناقشة هذا الموضوع داخل البرلمان العراقي".

وإستبعد وزير النفط إجراء أية تعديلات على عقود جولات التراخيص النفطية مع الشركات الأجنبية لاستثمار الحقول النفطية لأن أي تعديل سيؤدي إلى قيام الشركات الأجنبية بزيادة معدل الربحية وأن هذه الشركات ستبقى تعمل وفق تعاقداتها في العراق حتى عام 2035.

وقال" إن سوق النفط العالمية لايعرف الهوية وأن المشغلين الكبار في قطاع النفط هم محل إحترام الدول وعلينا إحترام شركائنا بالعمل المشترك وتسهيل حركة الاستثمار" .

وأضاف "أن العراق لايريد التنصل عن اية عقود مع الشركات الأجنبية وأن اية حكومة ستأتي عليها الحرص على تنفيذ هذه العقود وأبرزها التعاقدات مع شركة توتال الفرنسية لإنتاج الغاز والحفاظ على ديمومة مشاريع الغاز وتطوير منشأت مصافي التكرير في البصرة والدورة وبيجي والحفاظ على إنتاج الذروة بالحقول النفطية".

وذكر" لدينا هدف كبير في العراق نعمل عليه هو الوصول إلى إنتاج 8 ملايين برميل يوميا عام 2028 ويستمر هذا المعدل لمدة تصل إلى ثماني سنوات".