وصول أول سفينة سياحية لجزيرة بوكيت منذ بداية جائحة كورونا

وصلت، اليوم الاثنين، أول سفينة سياحية لجزيرة بوكيت التايلاندية منذ المراحل الأولى لجائحة كورونا.



وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن سفينة "ذا سبيكترام أوف ذا سيز" وعلى متنها 4600 راكب، رست عند شاطئ باتونج نحو الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تعود إلى سنغافورة الساعة الثامنة مساء اليوم.



وقالت ناثاسيري روناسيري، رئيس مكتب هيئة السياحة بالجزيرة، إن 800 راكب قاموا بحجز رحلات لمدة يوم واحد على الجزيرة. وشوهد ركاب آخرين يغادرون السفينة لزيارة الشاطئ.



وتعد السفينة أول سفينة سياحية ترسو في بوكيت منذ بداية جائحة كورونا عام 2020. ويذكر أنه خلال عام 2019، وصلت 154 سفينة، على متنها 485 ألف راكب للجزيرة.