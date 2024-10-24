مهرجان الجونة السينمائي يقدم التحية لروح الراحلين في 2024

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، تقديم المهرجان التحية لروح أبرز الراحلين في 2024، وهم الراحلين صلاح السعدني، وشيرين سيف النصر، وجمال برسوم، والمنتجين الأربعة، حسام شوقى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحى، وأحمد فرحات وضياء جاويش والملحن حلمي بكر وناهد رشدي.

وانطلق مهرجان الجونة اليوم، بحضور نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم من بينهم المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والفنانة القديرة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان.

كما حضر المهندس عمر الحمامصي، وعمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، والمخرجة ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان.

ويستمر المهرجان حتى الأول من نوفمبر، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، حيث يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

حفل الافتتاح من إخراج أحمد الجارحي وsenior producer رشا ناجح وproducer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول وDESIGNER كريم الحيوان وart director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.