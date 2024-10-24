الرئيس السيسي من تجمع بريكس: على بنوك التنمية تقديم التمويل الميسر للدول النامية

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة في ظل ملف المناخ؛ وفي هذا الدور خاطب بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ واللذان عليهما واجب تقديم التمويلات الميسرة للدول النامية.

وأضاف خلال افتتاح جلسة اليوم الثاني من قمة بريكس، في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، أنه من الضروري استثمار اجتماعات تجمع بريكس لتبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات المشتركة لتحقيق المنفعة الدائمة.

وتابع: "من المهم استثمار التعاون والتشاور مع الدول النامية، للحفاظ على المنظومة الدولية متعددة الأطراف".

وأكد الرئيس السيسي أن مصر ملتزمة بالتعاون مع دول بريكس؛ لتحقيق تطلعات الشعوب في مستقبل أفضل.

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشق الرسمي لأعمال قمة مجموعة «بريكس»، التي تستضيفها بلاده بصفتها رئيساً للمجموعة هذا العام، بحضور زعماء وممثلين من أكثر من 30 بلداً، ومنظمة إقليمية ودولية، في حدث عُدّ الأضخم الذي تحتضنه موسكو منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.