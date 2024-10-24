الإفراج بكفالة عن زوجة رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان

أعلن محامو زوجة رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، أنه جرى الإفراج عنها من سجن شديد الحراسة في مدينة روالبندي اليوم الخميس، بعد يوم من منحها المحكمة الإفراج بكفالة في قضية فساد.

وجاء الإفراج عن بشرى بيبي بعد 6 أشهر من تعليق محكمة استئناف حكما بالسجن 14 عاما صدر بحق الثنائي بعدما أدينا بالاحتفاظ بهدايا الدولة وبيعها في انتهاك لقواعد الحكومة عندما كان خان في السلطة.

وتورط خان، في أكثر من 150 قضية منذ 2022، عندما أطيح به في تصويت بحجب الثقة في البرلمان.

وأدين خان، الذي مازال زعيم معارضة يحظى بالشعبية، وحكم عليه في عدة قضايا تم إسقاطها أو تعليقها لاحقا في استئنافات.

وأفرج عن بيبي من سجن أديالا، اليوم الخميس، بحسب محاميها سلمان سفدار وحزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي ينتمي إليه خان.

وحرك الفريق القانوني الخاص بخان، التماسا أمام إحدى المحاكم يسعى الإفراج عنه في نفس قضية الفساد.