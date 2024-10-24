وكيل تعليم البحيرة يوجه بإعداد برامج لضعاف القراءة ومتابعة آداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية

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أجرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة جولة تفقدية مفاجئة على إدارة مركز كفر الدوار التعليمية، تفقد خلالها مدارس "الأربع عزب الابتدائية - مدرسة قومبانية أبو قير الإعدادية - منصور الشنديدي الابتدائية".

وتابع وكيل التعليم انتظام الطلاب داخل الفصول واطمأن على تفاعلهم مع المعلمين ومطابقة قوائم الفصول للتعليمات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية، وكذا جاهزية المدارس وتوافر جميع الخدمات والأدوات المساعدة بالمعامل.

كما حرص على تفقد الفصول الدراسية وأقسام المدارس والقاعات، وراجع سجل الزيارات والترددات عليه المكتبة.

كما تأكد من إجراءات وآليات توزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي وسد العجز في هيئة التدريس، وتابع نسب الحضور والغياب، مشددا على أهمية الالتزام بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

ووجه الديب بالتركيز على متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة وإعداد برامج علاجية لضعاف القراءة، ومتابعة أداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية، مكلفا المعلمين بالمتابعة المستمرة لكل الآليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام آداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية.

كما حرص وكيل الوزارة، خلال الجولة على التفاعل مع الطلاب داخل الفصول الدراسية وأجرى معهم حوارا حول مدى استفادتهم من الشرح في الحصة وتفاعلهم مع المعلمين، من خلال الفاعلية التعليمية داخل الفصول وتفعيل النشاط الصيفي والواجبات المدرسية والتقييمات الحديثة، والتزام المعلمين بالكتابة على السبورة وتصحيح التقييمات وتفعيل طرق التدريس الحديثة.